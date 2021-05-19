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19.05.2021 04:19
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал об уловках частных клиник

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство анализов, назначенных в частной клинике, можно сдать бесплатно по полису ОМС и прийти уже с результатами к врачу. Это касается исследований крови - общего и биохимического анализа, УЗИ, рентгена и ряда других, напомнила председатель правления "Центра урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

Россияне стали чаще сдавать платные анализы

Она пояснила, что прием пациента, назначение ему схемы лечения приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики. "Если учреждение располагает лабораториями, то клиенту всегда предлагают сдать анализы именно у них, - цитирует юриста "Прайм". - При этом требование частных клиник сдавать все анализы у них, например, перед операцией незаконно. Все нужные обследования можно пройти по ОМС бесплатно, также получить заключение участкового терапевта для операции".

Для записи на анализы в районной поликлинике нужно прийти к терапевту с направлением от платного доктора. Уточнить список бесплатных проверок здоровья можно в своей страховой компании. При этом надо помнить, что помимо федерального перечня исследований по ОМС существует еще региональный, куда могут входить дополнительные, отметила Гриценко.

Ранее врачи назвали обследования, которые показаны весной. Стоит сдать комплексный анализ на содержание витаминов. В частности, важно следить за уровнем витамина D, который необходим для здоровья костей и поддержки иммунной системы. Анализ на минералы надо сдать, чтобы знать уровень магния, фосфора и кальция. Они обеспечивают нормальную работу сердца, нервной системы и других частей организма. Также рекомендуется определить уровень глюкозы в крови, что позволит предотвратить болезни эндокринной системы. По всем воспросам здоровья необходима консультация врача.

Общество Здоровье

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