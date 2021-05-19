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19.05.2021 15:24
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили риски дефицита мороженого из-за введения маркировки

Текст: Татьяна Карабут
Дефицита мороженого после введения обязательной маркировки с 1 июня не должно возникнуть - уже сейчас промаркировано и готово к продаже 5 млрд единиц мороженого, рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).
Фото: Дина Непомнящая Фото: Дина Непомнящая
Фото: Дина Непомнящая

"Мороженое - это продукция длительного срока хранения, и производители ежегодно накапливают запасы своей продукции перед высоким спросом в летний сезон. Так и в этом году компании, которые поздно начали готовиться к маркировке и теперь на несколько недель не успевают к 1 июня, до своей полной готовности будут продавать немаркированное мороженое, произведенное до 1 июня. Таким образом будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции маркированной", - пояснили в ЦРПТ.

Фото: iStock
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По информации компании, сейчас в системе зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра. Мощностей типографий, готовых поставлять производителям упаковку с напечатанными кодами маркировки, достаточно для всего объема производства мороженого и сыра в стране, заверили в ЦРПТ. Производителям оказывают поддержку представители Минпромторга, Минсельхоза и ЦРПТ, и "практически все технические вопросы урегулированы". С теми, кто поздно подключились к проекту, ведут индивидуальную работу.

Ранее в Минсельхозе также заявили, что запасов сыров и мороженого в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. При этом ведомство продолжает работу над решением технических вопросов, связанных с маркировкой, чтобы полностью исключить риски дефицита или роста цен на мороженое и сыры.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, что до 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть подготовиться к введению маркировки из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. По информации издания, чтобы избежать этой проблемы, в Минсельхозе предлагают сформировать запас сыров и мороженого и не штрафовать производителей в течение нескольких месяцев, пока не удастся снять все технические вопросы.

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. Обязательной она станет с 1 июня 2020 года для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только через три года - с 1 декабря 2023 года - начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

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