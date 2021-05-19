Экспортные цены на российский уголь обновили трехлетние максимумы

Экспортная цена на российский энергетический уголь в Азию превысила 100 долларов за тонну. Последний раз это происходило в 2018 году, пишет "Коммерсант".

По словам участников рынка, уголь 6000 на базисе FOB порт Восточный с начала года подорожал с 79 до 107,5 доллара за тонну. Менее калорийный уголь 5500 подорожал с 70 до 101,3 доллара.

В 2020 году цены на топливо упали из-за спада промышленного производства, который был связан с пандемией коронавируса. Так, во втором квартале прошлого года цена угля в Европе была ниже 40 долларов за тонну, в Азии - ниже 50 долларов.

Переломить ситуацию помогли рост цен на газ и перебои с поставками колумбийского угля из-за забастовки на разрезе Cerrejon. Дополнительный стимул ценам дала холодный зима.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что в ближайшее время цены на энергетический уголь вряд ли опустятся ниже 100 долларов за тонну. Это связано с высоким спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ростом цен на газ, который будет побуждать производителей электроэнергии в США и Европе к переходу на другие виды топлива.