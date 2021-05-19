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19.05.2021 13:57
Рубрика: Экономика

"ЕР" направит в Госдуму законопроект о бесплатном подключении к газу

Текст: Айсель Герейханова

Сегодня, 19 мая, "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домов к газу. Об этом секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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"В документе прямо прописано - доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан", - сказал он. По его словам, в партии рассчитывают, что законопроект будет принят в весеннюю сессию, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.

"Чтобы не осталось лазеек для злоупотребления, а подключение было максимально удобным и простым для людей", - пояснил Турчак.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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