"ЕР" направит в Госдуму законопроект о бесплатном подключении к газу

Сегодня, 19 мая, "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домов к газу. Об этом секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию.

"В документе прямо прописано - доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан", - сказал он. По его словам, в партии рассчитывают, что законопроект будет принят в весеннюю сессию, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.

"Чтобы не осталось лазеек для злоупотребления, а подключение было максимально удобным и простым для людей", - пояснил Турчак.