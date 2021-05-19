ЕС разрешит въезд привившимся туристам

Страны Евросоюза договорились о разрешении въезда туристам из третьих стран, которые полностью привились от коронавируса. По данным агентства AFP, пока речь только о тех, кто получил необходимые дозы вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Теперь это соглашение предстоит одобрить Совету ЕС. Тема открытия границ и применения сертификатов о вакцинации, как ожидается, станет одной из ключевых на экстренном саммите ЕС 25 мая. В Еврокомиссии рассчитывают, что границы союза будут вновь открыты не позднее начала июня.

В свете продолжающейся кампании по вакцинации и постепенного снятия санитарных локдаунов чиновники Еврокомиссии заявили, что настало время ослабить ограничения на поездки, не связанные со срочной необходимостью, пишет Guardian.

Но не исключается, что в случае ухудшения обстановки с заболеваемостью коронавирусом границы Евросоюза снова могут закрыть. "Если возникнут проблемы, мы должны действовать быстро, необходимо будет задействовать "механизм экстренного торможения ЕС", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.