"Гном Двалин" из "Хоббита" сыграет в приквеле "Игры престолов"

Пополнение в касте "Дома дракона", первого приквела "Игры престолов". Как передает THR, в шоу теперь уже точно появится 60-летний шотландский актер Грэм Мактавиш.

Известен он нам, в частности, как гном Двалин из трилогии Питера Джексона "Хоббит".

По словам артиста, съемочный процесс в разгаре и сериал, по всем признакам, ожидается масштабным. Плюс команда подобралась хоть куда. И драконов в шоу действительно будет завались.

Как отметил "Двалин", в проекте "всё просто великолепно" и очень весело, но детали он раскрыть не вправе.

События ДД развернутся за несколько веков до ситуаций, описанных в ИП, и сосредоточатся на междоусобице представителей Дома Таргариенов - кадровых наездников огнедышащих ящеров.

Кого именно сыграет Мактавиш - это секрет пока.

Съемки стартовали в прошлом месяце, премьеру напряженно ждем в 2022-м.