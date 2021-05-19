Госдума приняла поправки о защите должников от нарушений

Госдума приняла два законопроекта о дополнительной защите должников от недобросовестных кредиторов. Вводятся солидные штрафы за применение угроз при взыскании долгов и расширяется сфера действия нынешних мер. Кроме того, коллекторы не смогут "выбивать" из граждан штрафы за коммунальные услуги.

Действующие законы уже запрещают оказывать психологическое давление на должника, а также раскрывать его персональные данные. Однако нормы раньше не касались банков, микрофинансовых организаций и ломбардов. Теперь принят правительственный закон, который этот правовой пробел закрывает. Член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил, что этих кредитных организаций в прошлом году коснулись более половины жалоб, которые поступили в Федеральную службу судебных приставов. Всего же было 28 тысяч обращений о нарушениях. Тот же принятый закон повышает штрафы за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 500 тысяч рублей. Ранее для должностных лиц действовал предел штрафа в размере 100 тысяч, а для компаний - 200 тысяч.

Первое чтение в Госдуме прошли поправки на смежную тему: управляющим компаниям (УК), жилищным кооперативам и другим участникам рынка запретят привлекать коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги. Как подчеркнула автор, вице-спикер ГД Ирина Яровая, поддержка инициативы обеспечит дополнительные гарантии со стороны государства в сфере ЖКХ. Парламентарий напомнила, что коллекторам уже запрещено работать с гражданами по указанной теме. "Однако жизнь показала, что УК нашли квазиформу передачи данных правоотношений через агентские договоры и соглашения", - пояснила депутат. Законопроект полностью закрывает возможность работы коллекторов с гражданами по вопросам ЖКХ.

Управляющим компаниям запретят привлекать коллекторов для выбивания долгов за ЖКУ

Еще одна норма гласит: если УК передает другому профессиональному участнику рынка какую-либо информацию, то должна быть обеспечена полная защита персональных данных. Особо прописывается, что новой компании необходимо будет исполнить все ранее взятые обязательства перед жильцами дома.