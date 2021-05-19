Haval начал продажи в РФ нового кроссовера: он может стать бестселлером

В Москве с помпой прошла презентация новинки от компании Haval компактного кроссовера Jolion. На машину возлагаются большие надежды, ее планируют сделать "локомотивом" продаж марки в России.

В Haval позиционируют автомобиль как кроссовер, предлагающий беспрецедентный для своего класса уровень комфорта и безопасности. Также яркая внешность, насыщенность технологиями и разумная цена, по заверениям компании, должны привлечь молодежную аудиторию.

На старте продаж покупателям предлагается на выбор три комплектации, Comfort, Elite и Premium, различающихся уровнем оснащения, мощностью двигателя и типом трансмиссии. Но даже в минимальной комплектации доступны опции обеспечения комфорта и безопасности. В ней будут электростеклоподъемники на всех дверях, подогрев передних сидений, тканевый салон и 4 динамика аудиосистемы.

Но все же стоит присмотреться к Jolion начиная с версии Elite. В ней уже полностью светодиодная оптика, парктроники, камера заднего вида, подогрев лобового стекла и заднего дивана, камера заднего вида и становится доступен полный привод. Обивка салона, по-прежнему будет тканевой, приборная панель аналоговой, а динамиков аудиосистемы станет на два больше.

Топовая комплектация щеголяет проекцией на лобовое стекло, цифровой "приборкой", 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, автопарковщиком, системой мониторинга слепых зон, 2-зонным климат-контролем и беспроводной зарядкой.

Фото: Алексей Швайков

Машина построена на совершенно новой платформе L.E.M.O.N, которая отличается модульной структурой и позволяет оснастить машину полными приводом. Однако, полноприводная трансмиссия, реализованная посредством муфты Haldex 5-го поколения, будет доступна только с самым мощным двигателем, выдающим 150 л.с и крутящий момент в 230 Нм.

Более простые версии с передним приводом оснащаются тем же двигателем, но с иными настройками. Тот же полуторалитровый агрегат выдает 143 л.с. и крутящий момент 210 Нм. Но, если в случае всех ведущих колес, выбирать тип трансмиссии не получится, в более простых предлагается на выбор либо 7-ступенчатая роботизированная коробка 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями, либо 6-ступенчатая "механика".

Длина новинки 4 472 мм, размер колесной базы - 2 700 мм. Эти показатели обеспечивают просторный салон, ровный пол для задних пассажиров и вместительный, с оглядкой на класс, багажник. Спинки задних сидений складываются в ровный пол, образуя довольно много места для багажа. Под полом багажного отделения "докатка", по бокам ниши для мелочевки. Сами спинки дивана не регулируются по углу наклона и не имеют продольной регулировки. Крышка багажника лишена электропривода. А панорамную крышу или люк не получить ни в одной комплектации.

На водительском месте устроится можно вполне удобно. Руль не регулируется по вылету, только по углу наклона. За выбор режимов трансмиссии отвечает шайба на центральном тоннеле. Материалы отделки, по большей части, мягкие с необычной текстурой.

Haval планирует продать в этом году 40 тыс. автомобилей и почти треть из них придется на Jolion. Все предлагаемые на нашем рынке Jolion будут производства тульского завода, где модель полностью локализована.

Цены на новинку стартуют от 1 189 000 рублей за переднеприводный Comfort и до 1 679 000 рублей за топ-версию с полным приводом.