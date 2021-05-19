Постановление губернатора Камчатского края от 18 мая 2021 года № 73 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Установить, что до 3 июня 2021 года включительно на территории Камчатского края:

1) физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся с участием зрителей (посетителей):

а) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, - без ограничения количества участников и зрителей (посетителей);

б) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, - с загрузкой не более 70% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения и заполняемостью трибун на 50% от проектной мощности сооружения;

2) очные открытые публичные мероприятия в сфере молодежной политики проводятся с участием посетителей:

а) на открытом воздухе - без ограничения количества участников и посетителей:

б) в закрытых помещениях - с обеспечением одновременного присутствия лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.";

2) в пункте 1 части 10 после слов "Дальнего Востока Российской Федерации," дополнить словами "проведения 22 мая 2021 года "Краевой фольклорной Ассамблеи "Славянский венок" в с. Мильково,";

3) в части 19:

а) в абзаце первом слова "иностранную рабочую силу" заменить словами "иностранных работников";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам работы (пунктам временного размещения) с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края с учетом положений, установленных частями 20-22;";

4) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников, в том числе работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на COVID-19 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и отрицательных результатов на наличие IgG и IgM либо при наличии отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и положительных результатов на наличие IgG (в защитных титрах), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) обеспечить изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования методом ПЦР на COVID-19 и методом ИФА.";

5) абзац первый части 21 изложить в следующей редакции:

"Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:";

6) часть 22 изложить в следующей редакции:

"22. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно членов экипажа при наличии у них отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и отрицательных результатов на наличие IgG и IgM либо при наличии отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и положительных результатов на наличие IgG (в защитных титрах) без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя.";

7) часть 23 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края С.В.Нехаев







