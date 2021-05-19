Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции

Китайские специалисты в удаленном режиме завершили тестирование на орбите главного модуля национальной космической станции "Тяньхэ". Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По данным специалистов, были проверены функции, связанные со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов. "Также закончена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора", - цитирует ТАСС сообщение. Подчеркивается, что все оборудование работает исправно, а модуль готов принять космический грузовик "Тяньчжоу-2".

Напомним, в конце апреля Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск главного модуля космической станции. Начало ключевого этапа в ее строительстве ознаменует предстоящая стыковка с грузовиком, который будет отправлен на орбиту на этой неделе.

Общая длина корпуса "Тяньхэ" - 16,6 метра, максимальный диаметр - 4,2 метра, а взлетная масса - 22,5 тонны. Это самый крупный космический аппарат, разработанный Китаем. Станция, которая прослужит 10 лет, будет находиться на высоте от 340 до 450 км. Она рассчитана на трех космонавтов (на шесть при смене экипажа). Ожидается, что станция заработает в 2022 году и будет доступна для международных проектов.