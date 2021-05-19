Китайский клон Land Cruiser 200 все-таки выйдет

Китайская компания Hengtian Automobile все-таки выпустит на рынок давно обещанную нелегальную копию Toyota Land Cruiser 200.

Полноразмерный рамный внедорожник под названием Hengtian L4600 начнут продавать во второй половине 2021 года, то есть со значительным опозданием от первоначального плана. Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщает ресурс sina.cn.

На внутреннем рынке КНР грядущую новинку предложат по цене от 400 000 юаней (около 4,6 млн рублей).

Напомним, установочную партию L4600 фирма Hengtian выпустила еще в 2016 году, продажи должны были стартовать в 2020-м, однако выход модели задержался (вероятно, из-за коронавируса).

Как замечает sina.cn, L4600 изредка встречается на дорогах Поднебесной, однако все выпущенные на сегодня экземпляры - это тестовые прототипы либо машины, переданные для опытной подконтрольной эксплуатации в госорганы (полиция, армия). Уточняется, что "китайский Крузак" уже заканчивает проходить цикл дорожных испытаний.

Заметим, выход Hengtian L4600 по времени совпадает с прекращением продаж настоящего Toyota Land Cruiser 200, которого вот-вот сменит абсолютно новый Land Cruiser 300.

Длина, ширина и высота L4600 составляют 5089, 2026 и 1872 мм соответственно, размер колесной базы - 2950 мм. Для сравнения: длина, ширина и высота оригинального Toyota Land Cruiser 200 - 4950, 1980 и 1955 мм, а его колесная база - 2850 мм.

Hengtian L4600 планируется оснащать 4,6-литровым бензиновым мотором FT8VG46KH производства Futai Power Co., он развивает мощность 286 л.с. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом", привод - полный.

Оригинальный Land Cruiser 200 в Китае производили на совместном предприятии FAW-Toyota с 2008 по 2016 год. От локального выпуска отказались из-за низкого спроса, поэтому с 2016-го по 2020-й в Поднебесную модель завозили в готовом виде из Японии, и стоила она очень дорого - от 771 000 юаней (почти 9 млн рублей).

В России Land Cruiser 200 в настоящее время предлагается по цене от 5 412 000 рублей.