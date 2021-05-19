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19.05.2021 14:12
Рубрика: Легковые авто

Китайский клон Land Cruiser 200 все-таки выйдет

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.sina.cn Фото: www.sina.cn
Фото: www.sina.cn

Китайская компания Hengtian Automobile все-таки выпустит на рынок давно обещанную нелегальную копию Toyota Land Cruiser 200.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_/
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Полноразмерный рамный внедорожник под названием Hengtian L4600 начнут продавать во второй половине 2021 года, то есть со значительным опозданием от первоначального плана. Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщает ресурс sina.cn.

На внутреннем рынке КНР грядущую новинку предложат по цене от 400 000 юаней (около 4,6 млн рублей).

Напомним, установочную партию L4600 фирма Hengtian выпустила еще в 2016 году, продажи должны были стартовать в 2020-м, однако выход модели задержался (вероятно, из-за коронавируса).

Как замечает sina.cn, L4600 изредка встречается на дорогах Поднебесной, однако все выпущенные на сегодня экземпляры - это тестовые прототипы либо машины, переданные для опытной подконтрольной эксплуатации в госорганы (полиция, армия). Уточняется, что "китайский Крузак" уже заканчивает проходить цикл дорожных испытаний.

Заметим, выход Hengtian L4600 по времени совпадает с прекращением продаж настоящего Toyota Land Cruiser 200, которого вот-вот сменит абсолютно новый Land Cruiser 300.

Длина, ширина и высота L4600 составляют 5089, 2026 и 1872 мм соответственно, размер колесной базы - 2950 мм. Для сравнения: длина, ширина и высота оригинального Toyota Land Cruiser 200 - 4950, 1980 и 1955 мм, а его колесная база - 2850 мм.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Hengtian L4600 планируется оснащать 4,6-литровым бензиновым мотором FT8VG46KH производства Futai Power Co., он развивает мощность 286 л.с. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом", привод - полный.

Оригинальный Land Cruiser 200 в Китае производили на совместном предприятии FAW-Toyota с 2008 по 2016 год. От локального выпуска отказались из-за низкого спроса, поэтому с 2016-го по 2020-й в Поднебесную модель завозили в готовом виде из Японии, и стоила она очень дорого - от 771 000 юаней (почти 9 млн рублей).

В России Land Cruiser 200 в настоящее время предлагается по цене от 5 412 000 рублей.