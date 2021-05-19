Распоряжение губернатора Курской области от 19 мая 2021 года № 145-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг) следующие изменения:

1) в подпункте 2.1 пункта 2 абзац третий исключить;

2) в пункте 31 слова "на 50%" заменить словами "до 75%".

2. Распоряжение вступает в силу 21 мая 2021 года, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







