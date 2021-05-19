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Рубрика: Власть

Лавров в Душанбе обсудит с коллегами из ОДКБ проблемы безопасности в регионе

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Сегодня, 19 мая, глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Накануне вечером российский министр прибыл с официальным визитом в Таджикистан.

Фото: gettyimages
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Предстоящее заседание СМИД ОДКБ впервые за время пандемии пройдет в очном формате. В мае и декабре прошлого года оно состоялось в режиме видеоконференций. "В Душанбе представители внешнеполитических ведомств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки, а также ее влиянии на безопасность государств-членов организации", - цитирует ТАСС официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Помимо участия в заседании, Лавров проведет переговоры с главой МИД Таджикистана. Ожидается, что стороны рассмотрят график предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях, обсудят основные вопросы торгово-экономического сотрудничества и совместное противодействие коронавирусу.

Ранее Сергей Лавров встречался с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Глава МИД РФ отметил, что Москва поддерживает деятельность всемирной организации, но считает недопустимой политику, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным. Это, по мнению главы российской дипломатии, наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

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