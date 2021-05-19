Депутаты намерены упростить процесс легализации скважин в садоводческих товариществах. Законопроект о продлении так называемой "водной амнистии" проходит согласование с профильными ведомствами. Об этом "Российской газете" рассказали в Союзе садоводов России.

Автор инициативы - председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук. По его словам, в продлении "водной амнистии" заинтересованы многие садоводы.Депутат уточняет, что предлагается наделить некоммерческие садовые, огороднические и дачные организации правом добывать подземные воды для питьевого или технического водоснабжения до 1 января 2024 года без получения лицензии на пользование недрами и другими природными источниками и бесплатно. Для этого нужно внести изменения в Закон "О недрах" и в другие законодательные акты.

"Амнистия" действовала до 2020 года. Она давала возможность временно пользоваться уже обустроенными скважинами без предусмотренного законом оформления. Одновременно их владельцы получали время собрать необходимые документы и получить лицензию. "Однако отведенного периода, как показала практика, оказалось недостаточно: кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности "легализовать" скважины", - заключил Валенчук.

Здесь важно пояснить, о каких скважинах речь. "Лицензирование нужно только для общих скважин (снабжают водой более одного землепользователя), колодцы и частные скважины лицензировать не требуется", - пояснили "РГ" в Союзе дачников Подмосковья. По общим правилам такие частные скважины должны соответствовать следующим требованиям: объем добычи воды из них не превышает 100 кубометров в сутки (это довольно приличный объем), водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения и расположен над ним, а подземная вода используется для собственных нужд.

Но во многих СНТ есть общие скважины, которые подают воду на дачные участки.

До 2018 года их не надо было лицензировать, но затем законы изменились. И теперь перед председателями СНТ и дачниками стоит проблема - соглашаться на то, чтобы заливать бетоном скважину, или все-таки пытаться получить лицензию. Сделать это сейчас крайне сложно. Теперь же если общая скважина будет ликвидирована, дачникам придется раскошеливаться либо на частные скважины или колодцы, или привозить воду с собой. Общие же скважины без лицензии - вне закона. Если проверяющие органы обнаружат нелицензированную скважину в СНТ, то на него, как на юрлицо, могут наложить штраф в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются СНТ при оформлении лицензий, заключаются в следующем: это установление ЗСО (зона санитарной охраны 1-го пояса = 30 метров от скважины), нет документов на землю, где расположена скважина (земли общего пользования СНТ не оформлены), соседи расширили участки за счет участка под скважину и построили там дома или гаражи, либо же нет документов на саму скважину (паспорта скважины). Если "водную амнистию" продлят, то появится упрощенный порядок лицензирования уже существующих скважин.

Дачникам, у которых есть скважины для бытовых нужд, не стоит волноваться. Никто не имеет права проверять их частные скважины. "Контролируют строительство и использование скважин свыше 100 кубов. А их невозможно не заметить, ведь они применяются лишь в промышленных масштабах, требуют насосных станций, постоянного обслуживания, а главное, постоянного использования воды в огромных количествах", - говорит адвокат Алексей Гавришев.