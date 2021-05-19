"Лента" объявила о покупке сети магазинов Billa

Компания "Лента" сообщила о договоренности о покупке сети супермаркетов Billa. Цена сделки составит 215 миллионов евро. "В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%", - говорится в сообщении "Ленты".

Компания планирует получить контроль над 161 супермаркетом Billa. Все магазины перейдут под бренд "Ленты". "Лента" планирует закрыть сделку летом 2021 года. для этого компании необходимо получить одобрение со стороны ФАС.

Подавляющее большинство торговых точек Billa расположены в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в подмосковном Быково.

Накануне стало известно о другой крупной сделке на рынке российского ретейла: "Магнит" объявил о покупке магазинов "Дикси" за 92,4 миллиарда рублей. Сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".