Новости

Количество пострадавших от грозы в Петербурге выросло до четырех человек 10:18
Домушники в Подмосковье украли вещи и украшения на миллион рублей 10:12
В Госдуме указали на просчет в отношениях с Украиной в 90-е 10:02
Высший Евразийский экономический совет пройдет 21 мая в онлайн-режиме 10:00
На Москву надвигается гроза с крупным градом 09:55
Конструктор рассказал о новых возможностях обновленного Ми-28НМ 09:49
Саудовская Аравия обязала граждан привиться от COVID для любой деятельности 09:48
Московские школьники разработали образовательные приложения для МЭШ 09:37
На портале госуслуг стали доступны выписки ЕГРН 09:31
Экспортные цены на российский уголь обновили трехлетние максимумы 09:24
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце мая и начале июня 09:22
"Лента" объявила о покупке сети магазинов Billa 09:13
Москва выступает за создание армяно-азербайджанской комиссии по демаркации границы 09:13
"Сбер" назвал три главные технологии будущего 08:44
Клиентка банка перевела телефонным мошенникам 400 миллионов рублей 08:30
В Петербурге два человека пострадали во время мощной грозы 08:26
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч у "Флориды" 08:25
Абрамченко поручила главам регионов бороться с сельхозпалами 08:00
Лавров: Россия будет содействовать председательству Таджикистана в ОДКБ 07:56
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян 07:50
Business Insider рассказал о президентской пенсии Трампа 07:38
Politico: США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа 07:12
В США военнослужащих проверят по соцсетям на склонность к экстремизму 07:07
Лавров в Душанбе обсудит с коллегами из ОДКБ проблемы безопасности в регионе 06:24
В ВОЗ сообщили о снижении числа случаев заражения COVID-19 в мире 06:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 09:13
Рубрика: Экономика

"Лента" объявила о покупке сети магазинов Billa

Текст: Василий Кошкин

Компания "Лента" сообщила о договоренности о покупке сети супермаркетов Billa. Цена сделки составит 215 миллионов евро. "В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%", - говорится в сообщении "Ленты".

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке магазинов "Дикси"

Компания планирует получить контроль над 161 супермаркетом Billa. Все магазины перейдут под бренд "Ленты". "Лента" планирует закрыть сделку летом 2021 года. для этого компании необходимо получить одобрение со стороны ФАС.

Подавляющее большинство торговых точек Billa расположены в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в подмосковном Быково.

Накануне стало известно о другой крупной сделке на рынке российского ретейла: "Магнит" объявил о покупке магазинов "Дикси" за 92,4 миллиарда рублей. Сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек, работающих под брендом "Мегамарт".

Экономика Бизнес Крупные компании

Главное сегодня

Axios: США могут отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2"
"Лента" объявила о покупке сети магазинов Billa
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов