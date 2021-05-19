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19.05.2021 19:30
Рубрика: Власть

Атом в силе

Лидеры России и Китая дали старт началу строительства новых блоков на двух АЭС
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту дали старт работам по заливке бетона в основание четырех энергоблоков в Китае - на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".

Взаимодействие в сфере мирного атома - важная составляющая российско-китайского стратегического партнерства, заявил Путин, назвав проект знаковым и флагманским. "Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна", - сказал он. Они войдут в строй в 2026-2028 годах, и китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и чистой электроэнергии.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Тяньваньская АЭС была построена при участии России и успешно эксплуатируется с 2007 года. Путин уверен, что так же бесперебойно и эффективно будут работать и российские реакторы на АЭС "Сюйдапу". Строительством вместе с китайскими партнерами занимается "Росатом". На всех стройплощадках соблюдаются жесткие нормы санитарной безопасности, адекватные непростой эпидемиологической ситуации, подчеркнул президент.

Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях, оценил Путин. "Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - сказал он. Помимо строительства блоков АЭС есть и другие крупные инициативы. В их числе - сооруженный в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах.

Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде. В планах - совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла, объявил Путин. Россия также поставила в Китай радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащен космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны.

Отношения России и Китая вышли на самый высокий в истории уровень

Президент уверен, что впереди еще много амбициозных и успешных начинаний. "Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий", - сказал он. Это позволит внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и обеспечение устойчивого глобального развития.

Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции

"Энергетика всегда была самой весомой, успешной и масштабной отраслью в нашей практической кооперации, а сотрудничество в атомной сфере - ее стратегическое, приоритетное направление", - заявил Си Цзиньпин. Китайский лидер призвал поставить во главу угла безопасность и создать пример глобального атомного энергетического сотрудничества. "Необходимо поспособствовать формированию более справедливой, более сбалансированной и доступной, более открытой системы глобального энергетического управления", - убежден он. Общая задача для мира - противодействие климатическим изменениям. "Китай и Россия в качестве ответственных держав должны поспособствовать реализации еще большего числа низкоуглеродных проектов", - заверил председатель КНР.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД Отношения России и Китая

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