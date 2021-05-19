Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021

В Роттердаме завершился Первый полуфинал конкурса, в котором выступала и Манижа. Благодаря задорной песне Russian Woman, в которой ритмы популярных в Европе R&B и world music соединились с удалью русского фолка, а в концертной версии появились и фейерверки, и эффектный трюк со сменой наряда прямо на сцене, российская певица пробилась в финал "Евровидения". За это проголосовали телезрители Европы! В числе 10 стран-победительниц первого полуфинала помимо России также оказались: Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Бельгия, Украина и Швеция.

Конечно, это самое удивительное "Евровидение". И для зрителей, поскольку на трибунах были оставлены пустые места - ради соблюдения социальной дистанции. Но самым для них обидным стало то, что билеты на лучшие, фанатские места в танцевальном партере, прямо у сцены - в Роттердаме вообще не распространялись. Кажется, впервые за всю 65-летнюю историю конкурса…

Но самим конкурсантам было в Роттердаме еще сложнее!

Накануне Первого полуфинала Манижа с невеселой улыбкой рассказывала:

- Нам запрещено контактировать с людьми, поэтому мы сидим в гостинице. Можем погулять по веранде, можем побегать… Но вот в нашем отеле живет еще одна делегация - Хорватии, и мы с ней вообще никак не контактируем. Это всем запрещено. Разве что на расстоянии можем поздороваться и сказать друг другу: "Привет, как дела?!". И всё…

Да, не весело. Хотя "Евровидение" всегда считалось праздником песни, объединяющем и сдруживающим разные страны. Но, очевидно, что не в этом году - из-за пандемии COVID-19…

Как провела эти 12 дней в Роттердаме Манижа? Съездила на нескольких репетиций на Ahoy Арену, дала две пресс-конференции и посмотрела город из окна экскурсионного автобуса. Да, с гидом разрешали выходить на улицу возле достопримечательностей. Приятно было, что нашу певицу в Роттердаме уже узнают, встречают приветливо. Манижа рассказала, что однажды оркестр сыграл в ее честь импровизацию. И объяснила:

- Мы так воспитаны, что если уж нам что дарят, то мы в ответ тоже должны много чего подарить. Поэтому мы встали и спели хором на весь этот фудмаркет нашу "Русскую женщину".

Но самостоятельно гулять по городу, ездить на автобусах, такси, даже плавать по каналам - уже строго запрещено. И прокатиться на велосипеде - нельзя. Зато всем делегациям выдали маски с повышенной степенью защиты.

Что еще особенно сложно и непривычно для конкурсантов?

Ждать своей очереди выхода на репетицию в Роттердаме приходится долго. На прошлых конкурсах это время скрашивала дружеская атмосфера, возможность пообщаться с другими исполнителям. Теперь это запрещено: все делегации изолированы друг от друга. Да и ожидание стало большим, поскольку секьюрити проверяют: все ли прошли тестирование на коронавирус?! Без этого на репетицию могли и не пустить, особенно после того, как COVID-19 обнаружили в делегациях Исландии и Польши, после чего их посадили на самоизоляцию. Причем, у кого именно обнаружили эту напасть, журналистам сразу и не сообщили…

Вот в такой обстановке Маниже и приходится репетировать, выступить. Но ей надо еще немного потерпеть! Ведь уже в субботу 22 мая Манижа выступит в финале "Евровидения"-2021. Пожелаем ей вдохновения, куража и удачи!

Прямая речь

Манижа, певица и композитор:

- Эта песня - мое сердце. Я люблю русских женщин и поэтому о них пою.