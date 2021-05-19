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19.05.2021 13:02
Рубрика: В мире

Марокко взяло под контроль ситуацию на границе с испанской Сеутой

Текст: Юрий Когалов

Власти Марокко вновь взяли под контроль территорию возле границы с испанским городом-анклавом Сеута. Однако за полтора дня бездействия местных сил безопасности в Сеуту успели проникнуть порядка 8 тысяч нелегалов. В итоге Испании пришлось даже привлечь военных, чтобы разрешить кризис с мигрантами.

Фото: AP Photo/Joan Mateu
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В настоящее время марокканская жандармерия снова, как того требуют соглашения между Мадридом и Рабатом, преграждает путь желающим незаконно перебраться в Испанию. Из Танжера уже были высланы на юг страны свыше 1,3 тысячи нелегалов. Для этого понадобилось 11 автобусов. Как ожидается, в ближайшее время в путь отправятся и другие подобные караваны. Людей, которых сажают в эти автобусы, перехватывают как в окрестностях города, так и в поездах, следующих из Рабата и Касабланки.

Как пишет El Pais, власти Марокко вернулись к выполнению своих обязательств после обращения европейского комиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, которая напомнила Рабату, что "границы Испании - это европейские границы".

По данным министерства внутренних дел Испании, в Марокко уже возвращены около 4 тысяч нелегалов, проникших в Сеуту за последние дни. Однако пока непонятна судьба несовершеннолетних, а таких свыше 1,5 тысячи человек, на которых не распространяется действие соглашений о депортации.

Массовое проникновение марокканцев в Сеуту произошло из-за бездействия сил безопасности марокканской жандармерии на фоне дипломатической напряженности между двумя королевствами. Рабат недоволен тем, что в Испании лечение от коронавируса проходит лидер Фронта Полисарио и президент Сахарской Арабской Демократической Республики Брагим Гали. Госпитализировали его по запросу Алжира и по "чисто гуманитарным соображениям", однако в Марокко этот жест не оценили.

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