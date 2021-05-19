Матвиенко оценила шансы на возвращение США в Договор по открытому небу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что США гипотетически могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу до того момента, как закон о деносации документа пройдет все процедуры в российском парламенте.

"Гипотетически у США есть шанс до 2 июня проявить здравомыслие и сказать "окей, стоп, мы приостановим свое решение". Теоретически и гипотетически такая возможность есть, но воспользуются ли ею США, уже зависит от них", - сказала она журналистам.

При этом спикер заверила, что выбор даты рассмотрения документа в Совфеде не связан с возможной встречей лидеров двух стран. "Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Владимиром Путиным и Джо Байденом это не имеет​​​. У нас нет оснований для работы в авральном режиме. Когда мы получим документы из Госдумы, мы все обсудим и подготовим свое решение ко 2 июня", - сказала председатель СФ.

Ранее в среду Госдума на пленарном заседании единогласно высказалась за денонсацию Договора по открытому небу.