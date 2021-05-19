Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума на пленарном заседании единогласно выступила за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Депутаты объяснили, что этот шаг необходим в целях обеспечения нацбезопасности. Кроме того, такой ценности, как 30 лет назад, это соглашение для нашей страны уже не имеет, заметили в ГД.

Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая. В пояснительной записке говорится, что США в ноябре прошлого года вышли из соглашения "под надуманным предлогом", а это поставило под угрозу безопасность России.

Напомним, что участники указанного договора, который был подписан в 1992 году, могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. В те времена соглашение стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Однако после выхода из договора США России запрещено осуществлять инспекции над территорией США, напомнил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В то время как Штаты по-прежнему могли бы получать информацию от других стран, входящих в НАТО, отметил парламентарий.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, США, преследуя конъюнктурные интересы, занимаются демонтажем мировой стратегической стабильности и наносят урон международному праву.

"Значит, они что считают: Россию они будут мониторить и дальше? - отметил он, пояснив, что имеет в виду США. - Давайте поддержим нашего президента, давайте еще раз осознаем, что Россия стала страной, которая принимает самостоятельные решения".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил депутатам, что в России старались сохранить соглашение в силе. Дипломат рассказал, что после вступления на пост президента Джозефа Байдена появились данные о возможном изменении американского подхода к участию в договоре. "Мы с учетом этого дали понять американцам (сделали это официально), что в случае конструктивного решения данного вопроса, Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН, - отметил Рябков. - К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало". К тому же, никто из участников ДОН, по данный российской стороны, не воздействовал на американскую сторону для ее возвращения в соглашение. Таким образом, оснований для пересмотра позиции у РФ не осталось.

"Мы дали американцам более чем достаточно времени на раздумья, на раскачку, - подчеркнул Рябков. - Мы целый год … предупреждали о неизбежности происходящего сейчас. Если в Вашингтоне был бы реальный интерес пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они бы могли это сделать моментально".

Если решения на эту тему примут Совфед и глава государства, Москва перестанет быть стороной соглашения через полгода после завершения в России процедур по денонсации. "Соответственно, если все пройдет, как сейчас нам представляется, Россия выйдет из договора где-то в декабре", - уточнил он.

Россия справится и без договора, ведь обладает достаточными технологиями отслеживания военной инфраструктуры иностранных государств в целях нацбезопсности, считает член Комитета по международным делам Антон Морозов (ЛДПР). "За 30 лет технологии слежения - спутниковые и другие - ушли далеко вперед. Так что практической ценности, такой как имел 30 лет назад, договор уже не имеет", - сообщил он.