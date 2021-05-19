Не только Lada. В России повысились цены на автомобили 25 брендов

В России продолжают расти цены на новые автомобили. В первой половине мая 25 брендов скорректировали прайс-листы на свои машины.

Как отмечает агентство "Автостат", заметные изменения цен произошли у популярных марок российского рынка.

Итак, весь модельный ряд Lada с 1 мая подорожал на 1,3-3,1%. Прибавку получила и корейская Kia - 0,8-4,3%. У Hyundai поднялись цены на четыре из восьми моделей (0,8-2,5%), а в чешской Skoda на четыре из шести (1,3-5,0%). Все модели Renault стали дороже на 0,8-3,7%.

Также полностью переписали ценники японские Mazda (1,7-3,1%) и Suzuki (0,5-0,7%). Что касается представителей Поднебесной, то здесь увеличили стоимость Chery (0,8-1,5%), CheryExeed (4,2-4,4%), Haval (1,7-2,1%) и Geely (1,1-5,9%).

Помимо этого, повышение цен коснулось Audi и Infiniti - 0,9-5,6% и 3,1-3,3% соответственно. Некоторые модели Volkswagen выросли в цене на 2,1-4,4%. Но универсал Caddy и кемпер Caddy California подешевели на 0,1-0,2%. Toyota снизила цены на внедорожники Fortuner и Highlander (0,9-1,5%). Зато кроссовер RAV4 подорожал на 1,1-1,6%