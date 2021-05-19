Сторонница независимости Шотландии Никола Стерджен переизбрана на пост первого министра, то есть главы местного правительства. Выборы в шотландский парламент показали, что число ее избирателей неуклонно растет.

На недавних выборах Шотландской национальной партии (ШНП), которую возглавляет Стерджен, всего одного депутатского кресла не хватило до абсолютного большинства в Холируде - местном парламенте. Но местная партия "зеленых", которая также официально выступает за повторное голосование о независимости Шотландии, получила 8 мест.

Таким образом, у сторонников выхода есть в Холируде уверенное большинство: 72 из 129 мест. И глава ШНП Никола Стерджен, которая в ходе предвыборной кампании называла своими приоритетами противодействие коронавирусу и проведение референдума об отделении Шотландии от Британии, еще раз подтвердила их после переизбрания на пост первого министра.

Число сторонников и противников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства примерно равно, что неудивительно. Шотландцы боятся экономических последствий разрыва с Британией, в которой они находятся 314 лет. В Шотландии уже проходил референдум о независимости: в 2014 году и ее сторонники получили меньше половины - 44,7 процента голосов..