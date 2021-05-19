Указ губернатора Новгородской области от 18 мая 2021 года № 216 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Новости

Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем 19.05.2021
В Петербурге один человек пострадал из-за обрушившегося на город ветра 19.05.2021
Цены на металл продержатся еще минимум полгода 19.05.2021
Китай отменил запуск космического корабля "Тяньчжоу-2" 19.05.2021
Вышел трейлер новой серии ситкома "Друзья" 19.05.2021
Экс-замминистра ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей 19.05.2021
Лавров прибыл в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном 19.05.2021
Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 19.05.2021
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2" 19.05.2021
Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов 19.05.2021
Умерла актриса Галина Новожилова 19.05.2021
На Урале грузовик протаранил девять легковушек 19.05.2021
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 19.05.2021
Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице 19.05.2021
COVID атакует "Евровидение": Исландия тоже не споет на Ahoy Arena 19.05.2021
Производители мороженого предложили отложить маркировку до 1 сентября 19.05.2021
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается 19.05.2021
Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве 19.05.2021
Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19.05.2021
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19.05.2021
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19.05.2021
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 19.05.2021
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 19.05.2021
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 19.05.2021
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 19.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 мая 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 18 мая 2021 года № 216 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 18 мая 2021 г.
Опубликован 19 мая 2021 г.

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив пункт 20 в редакции:

"20. При проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования:

органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области - не более 50 человек;

иным организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам - не более 30 человек.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией