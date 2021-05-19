Указ губернатора Новгородской области от 18 мая 2021 года № 216 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив пункт 20 в редакции:

"20. При проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования:

органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области - не более 50 человек;

иным организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам - не более 30 человек.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







