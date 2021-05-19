Объявлен конкурс на создание мемориала жертвам геноцида

На проект Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских оккупантов, объявлен творческий конкурс. Деньги на строительство поступят из нескольких источников, в частности, будет объявлен сбор народных пожертвований, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на совещании в администрации президента России.

И добавил: "Готов первым перечислить средства".

Мемориал планируется возвести в Гатчинском районе Ленинградской области, на месте концентрационного лагеря, где у детей брали кровь для немецких солдат. В канун 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны там установят закладной камень. "Здесь в годы войны существовал нацистский концлагерь, где в течение двух с половиной лет, пока Гатчинский район был под оккупацией, уничтожали наших детей", - напомнил Сергей Нарышкин.

По мнению главы РИО, проект должен соответствовать "масштабу и глубине пережитой нашим народом трагедии". Участникам открытого творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение Мемориала предстоит продумать не только его визуальный образ, но планировочную концепцию, подходы к благоустройству прилегающей территории и оформление павильонов для проведение выставок и публичных мероприятий. А так как речь идет о создании многофункционального просветительского центра, очень важно обеспечить и его транспортную доступность.

Параллельно с возведением Мемориала будет проведена работа по уточнению общего числа потерь среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также составлена Книга памяти.

"На Нюрнбергском процессе и на последовавших за ним "малых нюрнбергах" были представлены тысячи фактов намеренного истребления жителей Советского Союза: детей, женщин, стариков, - поддержал коллегу председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Масштабы этого истребления имели беспрецедентный в мировой истории характер. По сути, уничтожению или выселению на непригодные земли подлежало практически все население СССР без относительно этнической и религиозной принадлежности... Жертвами геноцида стало, ученые спорят, от 13,5 до 18 миллионов человек".

Трагедия оккупации затронула около 80 миллионов мирных граждан Советского Союза

А по данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который предложил место для Мемориала, его регион за годы войны потерял около 70 процентов своего населения. Только в Красногвардейском (ныне Гатчинском) районе было уничтожено более 80 тысяч человек. Вся территория была в концентрационных лагерях. Известна, к примеру, трагедия психиатрической больницы имени Кащенко. "Немцы хотели разместить в ней временный пункт своих раненых. Но там находилось к моменту оккупации около 900 человек, больных, медсестер, врачей. Фашисты даже не стали их расстреливать: просто заживо похоронили в соседнем овраге. И таких фактов много не только по Гатчинскому району, а по всей Ленинградской области", - коснулся тяжелой темы губернатор.

Справка "РГ"

Трагедия оккупации затронула в общей сложности около 80 миллионов мирных граждан Советского Союза.