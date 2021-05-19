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19.05.2021 20:15
Рубрика: Власть

На свободу в Заполярье

Осужденные могут получить скидку срока за работу в Арктике
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Осужденные, направленные на работу в Арктику, смогут в полтора раза сократить свой срок. Как сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, такое предложение сейчас прорабатывается.

Принципиальный момент: люди, попавшие в Арктику, перестанут быть заключенными. Так что никаких вышек охраны и колючей проволоки во льдах не появится. Песня "Мы бежали по тундре" по-прежнему не будет иметь никакого отношения к современности. Осужденным перед отправкой в Арктику будут менять наказание с лишения свободы на принудительные работы. Это значит, что отбывать наказание люди будут в исправительных центрах. Условия там мягче, чем в колониях. Естественно, в Арктике исправительные центры должны соответствовать природным условиям. Это будут не промерзшие бараки, как в былые годы, а вполне современные здания, специально спроектированные для полярных условий.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Ранее уже сообщалось о планах по привлечению осужденных к очистке территорий Арктической зоны. Уже достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска. Прорабатываются соответствующие планы и в других регионах.

"Я думаю, это будет справедливо, если люди отработали на этой работе несколько лет в тяжелых условиях, чтобы им шел год за полтора, например . Такие вещи мы рассматриваем", - сказал Константин Чуйченко.

Выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации, министр юстиции подробно рассказал о планах развития системы исполнения наказаний. В частности, предполагается развивать сеть исправительных центров, чтобы как можно больше людей направлялось отбывать альтернативное наказание - принудительные работы. Сейчас только среди заключенных уже 180 тысяч человек получили право на замену оставшегося срока на принудительные работы. Вопрос только в том, куда их направлять.

Уже 180 тысяч заключенных имеют право на замену лишения свободы на принудительные работы

Также сейчас прорабатывается проект переноса тюрем из центральных городских районов на окраины или вообще за город. Как рассказал Константин Чуйченко, российские регионы положительно восприняли идею. Более того, часто инициатива идет с мест. В одном из регионов губернатор сказал министру: "Вот вид из окна кабинета - с одной стороны парк культуры, с другой - СИЗО. Казенный дом в этом пейзаже явно лишний".

За городом планируется создавать объединенные учреждения, включающие несколько видов режима: следственный изолятор, колонию общего режима, колонию-поселение и т.д. Всего учреждение сможет вмещать до 3 тысяч человек. Пилотный проект сейчас разрабатывается в Калужской области. Как рассказал министр юстиции, по подсчетам экспертов, срок окупаемости проекта составляет 13 лет. Экономия в том числе за счет сокращения этапирования заключенных, сокращения персонала и т.п. За счет освободившихся вакансий планируется создать службу пробации для социальной помощи бывшим заключенным.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Совет Федерации

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