Получить регистрацию по месту жительства можно будет дистанционно

В России летом следующего года значительно упростится процедура регистрации граждан по месту жительства и временного пребывания. Прописку и временную регистрацию можно будет оформить в онлайн-формате с помощью сайта "Госуслуги". Предполагается, что изменения позволят избавиться от проблемы многолюдных очередей в паспортных столах. Поскольку все оформление будет переведено в дистанционный режим.

Новые возможности будут доступны с 1 июля 2022 года.

Как сообщается на сайте правительства РФ, изменения предусмотрены подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлением.

"Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат, - говорится в сообщении. - Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт".

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно (по почте или на едином портале).

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно - на "Госуслугах" или по почте

Кроме того, постановление правительства устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения - любое профильное подразделение на их территории.