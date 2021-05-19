Правительство продвинулось в выполнении задач, озвученных в Послании

"Одна из важнейших задач - это создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы повысить их уровень доходов", - напомнил он. Она включает новые ежемесячные выплаты беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет, а также оплату больничных по уходу за детьми до 7 лет в размере 100 процентов от среднего заработка.

Готовится расширение программы диспансеризации, которое стартует с 1 июля. "Чтобы как можно больше людей своевременно проверили состояние своего здоровья. Это особенно нужно переболевшим коронавирусом", - считает премьер.

Кабинет министров держит во внимании ситуацию на рынке труда, предпринимая шаги для его восстановления, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства. "На прошлой неделе правительство дополнительно выделило восемь миллиардов рублей. Эти субсидии пойдут на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса", - доложил Мишустин.