Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30%

Продажи запчастей автомобилей, неисправность которых может повлечь за собой фатальные поломки и ДТП, выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, следует из данных маркетплейса Autodoc.ru. В то же время детали для тюнинга упали в спросе на 10%, а кузовные составляющие остались на уровне прошлого года.

Подобный тренд связан в первую очередь с пандемией и закрытыми границами, что повлекло за собой спрос на внутренний туризм и кратный рост цен на билеты на самолеты и поезда, считает президент маркетплейса Владислав Соловьев. "Для большинства людей путешествия теперь стали возможны только на автомобиле", - отметил он.

Несмотря на это, автовладельцы продолжают экономить на кузовных деталях, что говорит об их неготовности полноценно восстанавливать транспортное средство, продолжил Соловьев. "Другими словами, в период пандемии владение личным автомобилем снова доказало свою необходимость, а его содержание - важным пунктом расходов на семью", - заключил специалист.

Ранее эксперты "Авито" подсчитали, что в России в 2021 году на четверть вырос спрос на автодома, а россияне все чаще включаются в мировое движение караванинга - путешествий в домах на колесах. Наибольшим спросом этот вид транспорта стал пользоваться в Волгограде, где количество запросов увеличилось на 86%.