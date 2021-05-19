Путин: РФ помогает в нормализации обстановки на границе Армении и Азербайджана

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Подробно обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, эта тема поднималась в развитие предыдущего обмена мнениями по той же ситуации.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что "российская сторона как посредник активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе".

Собеседники договорились о продолжении контактов по этому и другим вопросам, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел по телефону переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь также шла и о недавнем инциденте на азербайджанско-армянской границе.