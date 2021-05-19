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19.05.2021 19:19

На Калининской АЭС внедрят новейшую систему контроля защитной оболочки

В ходе планового капитального ремонта на третьем энергоблоке Калининской АЭС специалисты приступили к модернизации комплекса систем контроля защитной оболочки (СКЗО) реакторного отделения. Подобные работы на российских атомных станциях проводятся впервые.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, оболочка (контайнмент) предназначена для защиты реакторной установки от внешних природных и техногенных воздействий, а также препятствует выходу радиоактивных веществ в окружающую среду в случае нештатной ситуации. Контайнмент состоит из цилиндрической железобетонной стены толщиной в метр и купола, которые обеспечивают герметичность внутреннего объема. Прочность конструкции придают высокопрочные армоканаты, находящиеся в специальных каналах внутри стены. Они натягиваются домкратами, обжимая оболочку, что препятствует появлению трещин в бетоне.

Фото: Калининская АЭС
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"Ранее контроль натяжения армоканатов, состояния защитной оболочки и ее герметичности осуществлялся тремя разными системами. После модернизации их заменит новейшая единая система, которая существенно повысит безопасность эксплуатации энергоблока, - сказал Александр Дорофеев. - Сейчас в реакторном отделении выполняется замена рабочих станций, базового и прикладного программного обеспечений, контроллеров обмена информацией, коммутаторов и устройств обработки сигналов".

Кроме того, в состав СКЗО будет внедрена экспертная система на базе отечественного программного комплекса "CONT". Она необходима для анализа состояния защитной оболочки и оценки ее прочности. Чтобы охватить весь объем защитной оболочки, система виртуально разбивает ее на 15 000 контролируемых зон, создает детальную трехмерную модель и делает расчет в каждой зоне.

Внедрение экспертной системы позволит проводить оценку эксплуатационной пригодности защитной оболочки в процессе эксплуатации энергоблока. А полученные данные помогут значительно оптимизировать работы по корректировке усилий в арматурных канатах во время ремонтных компаний.

Реализация такого масштабного проекта существенно упростит обслуживание системы, сократит сроки обучения персонала, а также снизит вероятность нарушений в работе энергоблока, связанных с человеческим фактором.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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