На Калининской АЭС внедрят новейшую систему контроля защитной оболочки

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, оболочка (контайнмент) предназначена для защиты реакторной установки от внешних природных и техногенных воздействий, а также препятствует выходу радиоактивных веществ в окружающую среду в случае нештатной ситуации. Контайнмент состоит из цилиндрической железобетонной стены толщиной в метр и купола, которые обеспечивают герметичность внутреннего объема. Прочность конструкции придают высокопрочные армоканаты, находящиеся в специальных каналах внутри стены. Они натягиваются домкратами, обжимая оболочку, что препятствует появлению трещин в бетоне.
"Ранее контроль натяжения армоканатов, состояния защитной оболочки и ее герметичности осуществлялся тремя разными системами. После модернизации их заменит новейшая единая система, которая существенно повысит безопасность эксплуатации энергоблока, - сказал Александр Дорофеев. - Сейчас в реакторном отделении выполняется замена рабочих станций, базового и прикладного программного обеспечений, контроллеров обмена информацией, коммутаторов и устройств обработки сигналов".
Кроме того, в состав СКЗО будет внедрена экспертная система на базе отечественного программного комплекса "CONT". Она необходима для анализа состояния защитной оболочки и оценки ее прочности. Чтобы охватить весь объем защитной оболочки, система виртуально разбивает ее на 15 000 контролируемых зон, создает детальную трехмерную модель и делает расчет в каждой зоне.
Внедрение экспертной системы позволит проводить оценку эксплуатационной пригодности защитной оболочки в процессе эксплуатации энергоблока. А полученные данные помогут значительно оптимизировать работы по корректировке усилий в арматурных канатах во время ремонтных компаний.
Реализация такого масштабного проекта существенно упростит обслуживание системы, сократит сроки обучения персонала, а также снизит вероятность нарушений в работе энергоблока, связанных с человеческим фактором.