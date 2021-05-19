Пострадавший от пыток в колонии Ярославля условно осужден за кражу

В Ярославле суд вынес приговор Евгению Макарову, который признан потерпевшим по делу о пытках в местных колониях. За кражу велосипедов суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что кража произошла в деревне Липовицы под Ярославлем: у местного жителя подсудимый украл два велосипеда. Сумму ущерба оценили в 17,5 тысячи рублей.

После Евгений Макаров свою вину в краже признал, а велосипеды вернул владельцу.

Ранее, в 2012 году, он был осужден за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", отбывал наказание в колониях №1 и №8 Ярославля, где подвергался пыткам. Освободился в октябре 2018 года, с тех пор за ним установлен административный надзор на три года.