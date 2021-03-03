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03.03.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

Избитого в ярославской колонии Макарова заподозрили в краже

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Евгения Макарова, проходившего по делу о пытках в ярославской колонии в качестве потерпевшего, задержали по подозрению в краже.

В Прибайкалье арестован бывший начальник колонии, где произошел бунт

- Макаров подозревается в краже велосипедов группой лиц, - рассказал "РГ" источник в силовых структурах региона.

В УМВД по Ярославской области информацию пока не комментируют.

Напомним, уголовное дело о пытках в ярославской ИК-1 было возбуждено в 2018 году после размещения в интернете видеозаписи жестокого избиения Евгения Макарова сотрудниками ФСИН. Осенью 2020 года двух фигурантов дела суд оправдал, а одиннадцать получили реальные сроки лишения свободы. Правда, шестеро тут же были отпущены из-под стражи (им засчитали время, проведенное под арестом).

Еще один фигурант, бывший заместитель начальника оперативного отдела ИК №1 Сергей Ефремов, дело которого было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, поскольку он сотрудничал со следствием, получил в итоге три года шесть месяцев лишения свободы.

Сегодня, 3 марта, Ярославский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы и представления прокурора на приговор в отношении 13 сотрудников ФСИН, который представители потерпевшего и прокуратура посчитали слишком мягким.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии

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