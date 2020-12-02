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Рубрика: Происшествия

В Ярославле суд смягчил приговор для экс-сотрудника ФСИН в деле о пытках

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда частично удовлетворила жалобу адвоката бывшего сотрудника ФСИН Сергея Ефремова, осужденного по делу о пытках в колонии.

По информации официального представителя Ярославского облсуда Ольги Козловой, срок наказания уменьшен на полгода - до трех лет шести месяцев лишения свободы.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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- В остальной части приговор оставлен без изменения, - пояснила представитель облсуда.

Сергей Ефремов первым предстал перед судом по резонансному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками Ярославского УФСИН. Дело было возбуждено летом 2018 года после появления в интернете видеозаписи, запечатлевший процесс "воспитания" осужденного Евгения Макарова, отбывавшего наказание в ярославской ИК № 1. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его.

Бывший заместитель начальника оперативного отдела ИК №1 Сергей Ефремов после задержания признал свою вину, содействовал следствию и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Заволжский районный суд Ярославля 15 января 2020 года признал Ефремова виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Кроме того, он был лишен специального звания "капитан внутренней службы", а также права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

Напомним, 19 ноября был вынесен приговор еще 13 фигурантам дела об избиении осужденного Макарова. Двоих из них - бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова - Заволжский суд оправдал в связи с отсутствием события преступления, признав за ними право на реабилитацию. Остальные одиннадцать экс-сотрудников ИК-1 получили реальные сроки лишения свободы, но шестеро из них были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им засчитали время нахождения под стражей. Пятеро фсиновцев, приговоренных к четырем годам и четырем годам и трем месяцам лишения свободы, отбывают наказание: назначенный им срок наказания оказался больше периода, проведенного ими под арестом.

Адвокат Ирина Бирюкова, представлявшая на процессе интересы Евгения Макарова, обжаловала этот приговор, посчитав его слишком мягким.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии

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