Шестерых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отпустили

В Ярославле вынесен приговор по резонансному уголовному делу о пытках в исправительной колонии №1.

Напомним, судебный процесс по этому делу начался 21 февраля в стенах Дзержинского районного суда. Из-за COVID-19 и приостановки работы судов весной в рассмотрении дела объявлялся перерыв, а 19 ноября по той же причине в судебное заседание был закрыт доступ для СМИ и всех, кто не участвует в процессе.

Изначально на скамье подсудимых находились 14 бывших сотрудников ФСИН. Но в отношении одного из подсудимых - заместителя начальника ярославской исправительной колонии № 1 Ивана Калашникова - летом производство по делу было приостановлено в связи с его болезнью. Другой заместитель начальника ИК-1 Игит Михайлов заболел незадолго до оглашения приговора, поэтому в зале суда тоже отсутствовал.

Почти все подсудимые, обвиненные в превышении должностных полномочий, - бывшие сотрудники ярославской ИК-1, где в 2017 году был жестоко избит осужденный Евгений Макаров. Видеокадры коллективной расправы над ним, попавшие в интернет летом 2018 года, вызвали огромный общественный резонанс. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его резиновой дубинкой и руками. Периодически "воспитатели" обливают голову и ноги избиваемого водой, оборачивают его голову полотенцем, затыкают ему рот.

Следствие установило, что Макарову было нанесено не менее 860 ударов, а чтобы осужденного еще сильнее унизить, с него сняли брюки. Никакое провокационное поведение заключенного, полагает гособвинение, не оправдывает того объема насилия, которое было к нему применено, а все эти действия можно назвать пытками.

- Это один из ярких примеров превышения должностных полномочий, который еще много лет будет дискредитировать систему, - полагает поддерживавшая обвинение прокурор Любовь Старшова.

Бывшие сотрудники ИК-1, в свою очередь, на протяжении всего процесса подчеркивали аморальное, вызывающее и оскорбительное поведение Макарова, больше 130 раз нарушавшего режим содержания в колонии. Кроме того, они утверждали, что действовали спонтанно, а не по указке вышестоящего начальства. Не согласились они и с числом реально нанесенных Макарову ударов, которое им вменило следствие, поскольку экзекуция не привела к серьезному ущербу для здоровья пострадавшего.

Посчитав все эти моменты доказанными, гособвинение попросило для 13 подсудимых в общей сложности 72 года лишения свободы - от четырех до семи лет каждому. Самые длительные сроки заключения - по семь лет - прокурор запросил для бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова. Именно они, по версии следствия, дали указание провести с осужденным Макаровым "воспитательную работу".

Суд, однако, посчитал доводы обвинения о том, что сотрудники применили насилие и сделали видеозапись по указанию руководства, критическими, а доказательства недостаточными. Судья оправдал Дмитрия Николаева и Игита Михайлова. Они признаны невиновными, оправданы в связи с отсутствием состава преступления, за ними признано право на реабилитацию.

Реальные сроки лишения свободы получили бывший старший уполномоченный Сипан Мамоян и бывший начальник отряда Алексей Микитюк (по три года общего режима), бывший младший инспектор отдела безопасности Дмитрий Соловьев, бывшие младшие инспектора отдела безопасности Руслан Цветков и Сергей Драчев (по три года и пять месяцев), бывший младший инспектор Алексей Андреев (три года и два месяца). Однако все названные были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им было засчитано время нахождения под стражей.

Бывшие заместитель дежурного помощника начальника ярославского СИЗО-1 Игорь Богданов, младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Бровкин, младший инспектор дежурной смены Андрей Зыбин и младший инспектор группы надзора отдела безопасности Александр Морозов приговорены к четырем годам в колонии общего режима. Экс-старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков - к четырем годам и трем месяцам общего режима. Время содержания под стражей во время предварительного следствия и суда им зачтено из расчета один день содержания под стражей - за полтора дня в колонии общего режима.

Кстати

После дела об избиении Макарова было возбуждено еще несколько аналогичных уголовных дел. Все они тоже уже рассмотрены судом. Так, экс-сотрудники ярославской ИК № 8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко, в ноябре 2016 года привлекавшиеся в ИК-1 для проведения обысков и нанесшие побои трем заключенным, приговорены к четырем и трем годам общего режима соответственно. Бывшие младшие инспектора отдела безопасности ИК-1 Роман Оныпа и Владислав Писаревский, в декабре 2016 года "жестко принявшие" трех только что прибывших в ИК-1 осужденных, получили по четыре года условно. По этому же делу проходил и фигурант "дела Макарова" Максим Яблоков, приговоренный поначалу к трем с половиной годам реального лишения свободы, а после обжалования приговора - к тому же сроку, но условно. Еще одному экс-сотруднику ФСИН Владимиру Костюку тоже назначено условное наказание сроком в три с половиной года. А самым первым фигурантом, представшим перед судом по делам "о пытках в колонии" стал бывший заместитель начальника оперативного отдела ИК-1 Сергей Ефремов. Он тоже привлекался в связи с избиением Макарова, но заключил со следствием досудебное соглашение, и его дело было выделено в отдельное производство. Его наказание - четыре года в ИК общего режима.