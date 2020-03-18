Суд в Ярославле отменил приговор по делу о пытках в колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда отменила приговор Заволжского райсуда Ярославля в отношении бывшего сотрудника ИК-1 Максима Яблокова.

По информации официального представителя Яроблсуда Ольги Козловой, дело направлено на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля. Приговор обжаловал адвокат осужденного.

Напомним, бывший старший инспектор отдела безопасности ярославской исправительной колонии № 1 Максим Яблоков 17 января был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств в отношении осужденного Хасдина Муртазалиева.

После задержания Яблоков заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Он полностью признал вину.

21 февраля Максим Яблоков, а также еще тринадцать экс-сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 предстали перед судом по основному и самому громкому делу о пытках в колонии, возбужденному по факту коллективного избиения осужденного Евгения Макарова.

Всего по фактам превышения должностных полномочий в ИК-1 было возбуждено шесть уголовных дел. Четыре уже рассмотрены судом, два - в производстве. Процесс по основному делу из-за большого числа подсудимых пришлось перенести в здание Дзержинского райсуда.