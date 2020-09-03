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03.09.2020 17:17
Рубрика: Происшествия

Осужденного по делу о пытках в ярославской ИК отпустили на свободу

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Заволжский суд в Ярославле приговорил бывшего инспектора отдела безопасности ярославской исправительной колонии №1 Максима Яблокова к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Это дело было направлено на новое рассмотрение после того, как защитник осужденного обжаловал приговор, вынесенный 17 января 2020 года: тогда Яблоков получил три с половиной года реального лишения свободы. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств в отношении осужденного Хасдина Муртазалиева. События происходили 27 декабря 2016 года. На видео, запечатлевшем момент насилия, сотрудники ФСИН по одному направляют в здание вновь прибывших в ИК и сидящих на корточках осужденных, сопровождая свои действия ударами.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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После задержания Яблоков полностью признал свою вину, заключил со следствием досудебное соглашение, содействовал раскрытию и расследованию преступления, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

Отменившая первый приговор и отправившая дело на новое рассмотрение судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда мотивировала свое решение, в частности, тем, что "подтвержденность предварительного сговора соисполнителей преступления собранными по делу доказательствами вызывает сомнение". Кроме того, по мнению апелляционной инстанции, в приговоре, по сути, проигнорировано и не подвергнуто оценке утверждение Яблокова о том, что он действовал по устному указанию вышестоящего руководителя, от которого находился в служебной зависимости.

В результате новый состав Заволжского райсуда 3 сентября признал Яблокова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии

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