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02.10.2020 20:05
Рубрика: Происшествия

В Ярославле вынесен приговор двум экс-сотрудникам ФСИН

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле два бывших сотрудника ФСИН Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко приговорены к реальным срокам лишения свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Фото: Сергей Ермохин/ РИА Новости
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По информации Генпрокуратуры РФ, подсудимых, работавших заместителем начальника отдела безопасности и начальником цеха центра трудовой адаптации ИК № 8 УФСИН России по Ярославской области, суд признал виновными. В частности, установлено, что в ноябре 2016 года они привлекались в ИК № 1 для проведения обысков и во время перемещения трех заключенных по коридору нанесли им удары руками и ногами.

Послендние два месяца оба подсудимых находились под домашним арестом.

Заволжский суд Ярославля приговорил Сардора Зиябова к четырем годам, а Дмитрия Никитенко - к трем годам лишения свободы в ИК общего режима. Кроме того, они на два года лишены права занимать должности в правоохранительных органах, а также лишены специальных званий.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, Дмитрий Никитенко освобожден от наказания в связи с его фактическим отбытием.

В Заволжском райсуде сейчас рассматривается последнее, самое громкое дело о пытках в колонии, по которому проходят 14 бывших сотрудников Ярославского УФСИН. Ольга Козлова сообщила, что на этом процессе сторона обвинения уже закончила представлять доказательства. Теперь будут исследоваться доказательства, представленные стороной защиты.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии

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