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23.07.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

Фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отправили домой

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест двух подсудимых, проходящих по делу об избиении осужденных в ярославской ИК-1.

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- Постановлением Заволжского районного суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2020 года в отношении подсудимых Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Примечательно, что накануне, 22 июля, Ярославский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов Зиябова и Никитенко и отменил постановление Заволжского райсуда о продлении им срока содержания под стражей, отпустив на свободу.

- Сегодня на судебном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании меры пресечения, адвокаты заявили также свои ходатайства, и суд принял решение избрать меру в виде домашнего ареста, - пояснила Ольга Козлова.

Напомним, по мнению следствия, в ноябре 2016 года экс-сотрудники ИК-8 Зиябов и Никитенко, привлеченные для проведения общего обыска осужденных ИК-1, без законных на то оснований нанесли трем мужчинам телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. На видеозаписи, размещенной в Сети 24 августа 2018 года, видно, что людей бьют в коридоре - по пути их следования к помещению для обыска.

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Кроме дела в отношении экс-сотрудников ИК-8 в Заволжском районном суде на рассмотрении сейчас находятся так называемое основное дело о пытках в колонии, по которому в качестве обвиняемых проходят 14 бывших сотрудников ФСИН, а также дело бывшего старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова. Судебная коллегия по уголовным делам облсуда 18 марта 2020 года отменила вынесенный ему приговор (три с половиной года лишения свободы) и направила дело на новое рассмотрение.

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