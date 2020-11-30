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30.11.2020 15:24
Рубрика: Происшествия

Обжалован приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Представитель избитого в ярославской ИК № 1 Евгения Макарова обжаловала приговор, вынесенный в отношении бывших сотрудников ФСИН 19 ноября.

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Напомним, Заволжский суд в Ярославле оправдал экс-врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его бывшего заместителя по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова, признав за ними право на реабилитацию. Остальные одиннадцать фигурантов дела о пытках в колонии, представшие перед судом, получили реальные сроки лишения свободы, но шестеро из них были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им засчитали время нахождения под стражей. Пятеро фсиновцев, приговоренных к четырем годам и четырем годам и трем месяцам лишения свободы, пока остаются под стражей: время, которое они провели под арестом, оказалось меньше срока наказания.

"На приговоры подана жалоба. Она состоит формально из трех частей, которые разбиты тоже на небольшие подчасти. Я указала на процессуальные нарушения, которые были допущены судом при рассмотрении дела, на оправдательный приговор в отношении Николаева и Михайлова и на слишком мягкие, по нашему мнению, сроки в отношении остальных подсудимых", - цитирует РИА Новости адвоката Ирину Бирюкову, представлявшую на процессе интересы потерпевшего Евгения Макарова.

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По мнению представителя потерпевшего, прокуратура запрашивала для подсудимых справедливые сроки наказания - от четырех до 5,5 года лишения свободы. Максимальные сроки - по семь лет колонии - она просила для бывшего врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его зама Игита Михайлова. Именно они, по мнению гособвинения, дали указание провести с Макаровым "воспитательную работу". Суд же посчитал их вину не доказанной и оправдал подсудимых "в связи с отсутствием события преступления".

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