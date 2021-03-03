Задержан потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии

Евгений Макаров, признанный потерпевшим по уголовному делу об издевательствах над осужденными в Ярославской колонии № 1, задержан.

Эту информацию, не раскрывая подробностей, подтвердила ТАСС юрист фонда "Общественный вердикт" (признан иноагентом в РФ) Ирина Бирюкова.

Напомним, расследование пыток в ИК-1 началось с опубликованного в 2018 году видео экзекуции, жертвой которой стал Евгений Макаров. Фигурантами дела стали 13 сотрудников колонии. Двух из них суд оправдал, остальные 11 получили реальные сроки лишения свободы. Правда, шестеро были тут же отпущены - им засчитали время, проведенное под арестом.

В конце февраля появилось новое видео истязаний в колонии № 1. По подозрению в нанесении побоев осужденному задержаны два сотрудника ФСИН.