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26.02.2021 20:27
Рубрика: Происшествия

Два сотрудника ИК-1 задержаны по подозрению в избиении заключенного

Текст: Элина Труханова

В Ярославле по подозрению в нанесении побоев осужденному задержаны два сотрудника ФСИН.

23 февраля в интернете была размещена видеозапись избиения заключенного, отбывавшего в 2016 году наказание в ярославской ИК № 1. Мужчину на записи несколько человек в форме ФСИН укладывают на стол, стягивают с него трусы и наносят по телу удары дубинкой. Вскоре после экзекуции осужденный скончался в больнице Рыбинска.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
ФСИН: По факту избиения в колонии в Ярославской области назначена проверка

Следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ.

- Начато производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, - рассказал официальный представитель ведомства Евгений Сучков.

По его словам, по подозрению в нанесении побоев осужденному задержаны два действующих сотрудника ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Должности задержанных не называются, известно только, что это не руководящие сотрудники.

- Следователи готовят ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавил Евгений Сучков.

Напомним, в ноябре 2020 года в Ярославле был оглашен приговор по самому резонансному из уголовных дел о пытках в колонии, возбужденному в 2018 году после размещения в интернете видеозаписи избиения осужденного Евгения Макарова. Заволжский суд в Ярославле оправдал экс-врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его бывшего заместителя по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова, признав за ними право на реабилитацию. Остальные одиннадцать фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы, но шестеро из них были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им засчитали время нахождения под арестом. Пятеро фсиновцев, приговоренных к четырем годам, а также четырем годам и трем месяцам лишения свободы, пока остаются под стражей.

Представитель потерпевшего Макарова обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.

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