Столичный театр "Новая опера" рассказал о планах на новый сезон

С того момента, как осенью 2020 года под давлением обстоятельств Антон Гетьман сменил директорское кресло Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на аналогичную позицию в "Новой опере", было очевидно, что изменение художественной концепции последней - дело уже совсем близкой перспективы. И вот "Новая опера" объявила планы на свой следующий, 31-й сезон. И самая главная новость - с сентября 2021 года пост главного дирижера "Новой оперы" займет 35-летний Валентин Урюпин, заслуживший репутацию интеллектуала и эрудита.

Еще два года назад он был отмечен премией президента России молодым деятелям культуры. Сегодня он возглавляет Ростовский академический симфонический оркестр - один из лучших в стране. Но опыта работы в опере у молодого дирижера пока не так уж много, что, с другой стороны, быть может, лишит его работу в театре заштампованности и привычных решений.

Безусловно, по законам репертуарного театра, в афише "Новой оперы" останется и абсолютное большинство старых названий, и традиционный Крещенский фестиваль, который театр проводит еще со времен своего основателя - знаменитого дирижера Евгения Колобова. Но фестиваль обойдется без шлягеров. Будут в концертной версии "Золушка" Массне, а не Россини, а также "Страсти Симонины" современного финского композитора Кайи Саариахо (оратория, посвященная французскому философу и политику Симоне Вайль), и "выездной" иммерсивный концерт в ГМИИ имени Пушкина, где смысловым центром вечера, придуманного дирижером Филиппом Чижевским, будет "Лунный Пьеро" Шенберга.

Новую репертуарную стратегию театра подтверждает и выбор будущих оперных премьер. Будет Верди, но примечательно редкий, а не хитовый - "Стиффелио", где в один клубок переплетены впечатляющий мелодраматический сюжет и церковно-этическая коллизия. Будет и опера ХХ века, совсем у нас неисполняемая. Это "Мертвый город" Эриха Корнгольда по декадентскому роману Жоржа Роденбаха. "Стиффелио" (премьера назначена на 8 июля 2022 года) поставит Екатерина Одегова, уже выпустившая на подмостках "Новой оперы" и "Саломею", и "Поругание Лукреции", а режиссером "Мертвого города" (премьера 14 апреля) выступит Василий Бархатов, уже давно, не представлявший своих работ дома.

Принципиальная новация "Новой оперы" - открытие постоянно действующих "dance-резиденций", ежегодных выступлений компаний современного танца. И первым "резидентское" разрешение получают екатеринбургские "Провинциальные танцы" Татьяны Багановой. С 24 ноября до 5 декабря одна из старейших и лучших отечественных компаний представит четыре ретроспективные программы: от премьеры "Свободу статуе!", показанного вне конкурса на последнем фестивале "Золотая маска", до прекрасной, но уже подзабытой "Sepia" по мотивам повести Кобо Абэ "Женщина в песках". А еще спектакль-моралите для всей семьи "Приключения сапожника Петра" и "Девушка с фарфоровыми глазами" - оммаж Мариусу Петипа.

Ключевой же элемент их афиши - вечер на музыку Стравинского в сопровождении оркестра "Новой оперы": "Свадебка", ставшая классикой "Провинциальных танцев", и "Весна священная", сделанная Татьяной Багановой в Большом в 2013 году к 100-летию первой постановки, но там не прижившаяся из-за своей радикальности. А в надежде на то, что пандемия перестанет терзать человечество, танцевальные планы сезона 2022/23 связаны с Францией - "резидентом" должен быть Национальный хореографический центр Орлеана с тремя премьерными спектаклями Мод Ле Пладек, молодого хореографа, уже замеченного на Западе, но еще невиданного для Москвы.

И несмотря на всю предсказуемость нашей сегодняшней жизни, оперные планы театра предварительно сформированы на несколько сезонов вперед. "Новая опера" хочет попытать плодотворно подключиться не только к мировой системе по-настоящему долгосрочного планирования, что у всех наших театров пока очень плохо выходит, так и сделать ставку на производство международных копродукций. Так, уже в сентябре 2022 года в "Новой опере" желают показать свежую премьеру фестиваля в Экс-ан-Провансе - "Саломею" в постановке Андреа Бретт. Возможно, в ближайшие сезоны появится на сцене театра и новая постановка от Дмитрия Чернякова, сделанная по такому же принципу. К тому же театр будет привлекать в оперу ярких драматических режиссеров, умеющих привлекать внимание к себе и своим работам.

При этом кадровые перемены, начавшиеся уже в этом сезоне, театр обещает проводить мягко, без потрясений. Но явно без потрясений не получится "переформатировать" собственную публику, которая, конечно же за три десятилетия у театра образовалась и была приучена к простому, рутинерскому стилю. Потому, похоже, весь предстоящий театральный год "Новой оперы" будет строится на максимальных контрастах. Если сезон 14 сентября откроется двумя симфоническими концертами под управлением Валентина Урюпина, когда в первый вечер окажутся рядом "Орлеанская дева" Чайковского и "Царь Эдип" Стравинского, а во второй вечер стартует монографический цикл симфоний и оркестровых произведений Прокофьева, то следом, первым спектаклем окажется "Кармен" Бизе - абсолютный шлягер в хрестоматийной постановке Юрия Александрова, а за пультом - Александр Самоилэ, нынешний главный дирижер театра, что покидает свой пост. И эту премьеру театр выпустил только в начале 2021 года.