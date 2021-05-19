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19.05.2021 12:14
Рубрика: Дороги

В Москве пять мостов отремонтируют с частичным ограничением движения

Текст: Ирина Огилько
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

До конца лета в столице отремонтируют Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

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На время ремонта будут вводиться частичные ограничения движения на 1-2 полосы.

"Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. На всех пяти мостах сначала заменят гидроизоляцию сооружений. Это позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок.

Затем обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.