В Москве пять мостов отремонтируют с частичным ограничением движения

До конца лета в столице отремонтируют Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

На время ремонта будут вводиться частичные ограничения движения на 1-2 полосы.

"Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. На всех пяти мостах сначала заменят гидроизоляцию сооружений. Это позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок.

Затем обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.