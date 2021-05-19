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19.05.2021 22:20
Рубрика: Культура

Мирно смирно

В Москве появилось граффити с Василием Лановым
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Стену одного из домов в центре Москвы украсило гигантское граффити в память об актере Василии Лановом. Художники изобразили его в образе Ивана Вараввы из "Офицеров". Культовому фильму в этом году исполняется 50 лет.
Эта картина стала самой масштабной в проекте "Граффити Победы". Фото: Олеся Курпяева Эта картина стала самой масштабной в проекте "Граффити Победы". Фото: Олеся Курпяева
Эта картина стала самой масштабной в проекте "Граффити Победы". Фото: Олеся Курпяева

Композиция в рамках акции "Граффити Победы" появилась на стене дома 1/5 по улице Александра Солженицына. Это одна из немногих улиц, сохранивших облик городской застройки 18-19 веков. Современное уличное искусство, отмечают художники, органично вписалось в историческую канву. Картина заняла больше трехсот квадратных метров и стала самой масштабной за всю историю проекта. Потому и "рождалась" она дольше, чем обычно - юнармейцы и художники рисовали ее больше недели. Израсходовали 30 литров фасадной краски и примерно 60 баллончиков цветного аэрозоля.

Фото: Дмитрий Черба/Пресс-служба аппарата правительства Тульской области
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Часть композиции занимает сцена из советского фильма "Офицеры" с Иваном Вараввой и Ваней Трофимовым. Для многих в нашей стране кинолента стала своеобразной инструкцией по применению - как нужно любить и защищать свою Родину. Другая часть граффити посвящена юнармейцам. На стене - несколько ребят. Все они почти ровесники юного Вани. Каждый - участник юбилейного Парада Победы на Красной площади в 2020 году. "Серьезное достижение, за которое мы придумали вот такое серьезное поощрение. Эти лица теперь станут общественным достоянием, - сказал начальник Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный. - Своим творчеством ребята выражают благодарность нашим предкам за их героический подвиг".

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