В Москве появилось граффити с Василием Лановым

Стену одного из домов в центре Москвы украсило гигантское граффити в память об актере Василии Лановом. Художники изобразили его в образе Ивана Вараввы из "Офицеров". Культовому фильму в этом году исполняется 50 лет.

Композиция в рамках акции "Граффити Победы" появилась на стене дома 1/5 по улице Александра Солженицына. Это одна из немногих улиц, сохранивших облик городской застройки 18-19 веков. Современное уличное искусство, отмечают художники, органично вписалось в историческую канву. Картина заняла больше трехсот квадратных метров и стала самой масштабной за всю историю проекта. Потому и "рождалась" она дольше, чем обычно - юнармейцы и художники рисовали ее больше недели. Израсходовали 30 литров фасадной краски и примерно 60 баллончиков цветного аэрозоля.

Часть композиции занимает сцена из советского фильма "Офицеры" с Иваном Вараввой и Ваней Трофимовым. Для многих в нашей стране кинолента стала своеобразной инструкцией по применению - как нужно любить и защищать свою Родину. Другая часть граффити посвящена юнармейцам. На стене - несколько ребят. Все они почти ровесники юного Вани. Каждый - участник юбилейного Парада Победы на Красной площади в 2020 году. "Серьезное достижение, за которое мы придумали вот такое серьезное поощрение. Эти лица теперь станут общественным достоянием, - сказал начальник Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный. - Своим творчеством ребята выражают благодарность нашим предкам за их героический подвиг".