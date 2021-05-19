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19.05.2021 22:30
Рубрика: Происшествия

Вода прибывает

В Амурской области из-за паводка в семи районах ввели режим ЧС
Текст: Артем Красиков (Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Из-за сильных дождей, прошедших в Приамурье, реки вышли из берегов, подтопили 164 приусадебных участка и повредили восемь автодорог. Местные власти в семи районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

В районе Благовещенска в среду зафиксирован гребень паводковой волны: вода в Зее за сутки поднялась на 64 сантиметра - до отметки 471 сантиметр. По данным МЧС, через два дня ее уровень может достигнуть шестиметровой отметки. А это уже неблагоприятный показатель (опасной считается отметка в 720 сантиметров).

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
В Красноярском крае из-за паводков подтоплены 64 приусадебных участка

В правительстве региона уже пытаются просчитать возможные последствия паводка. Так, прорабатывают план ремонта размытых дорог на год вперед. Между тем, как стало известно "РГ", в домах, поврежденных во время масштабного наводнения 2019 года, продолжают жить их прежние хозяева. Напомним, тогда почти тысяча зданий были признаны подлежащими сносу или капитальному ремонту. Все пострадавшие получили деньги на новое жилье, многие купили дома или квартиры, а потом... благополучно их продали и остались в аварийных зданиях.

"Главам поселений нужно объяснить людям, что повторно выплачивать им деньги на приобретение жилья никто не будет, даже если пострадавшие дома снова затопит. А это рано или поздно случится, поскольку дома находятся в зонах затопления", - предупредил глава Амурской области Василий Орлов.

В других дальневосточных регионах ситуация с весенним паводком тоже тревожная. На севере Сахалинской области вышедшая из берегов река Тымь размыла дорогу между селами Чир-Унвд и Адо-Тымово. Из-за паводка 28 школьников из Чир-Унвд перевели на дистанционное обучение. Между тем, по прогнозу, вода в ближайшее время поднимется на полтора метра, что может привести к затоплению не только дорог, но и сельхозугодий и целых поселков.

Ну а в Якутии с каждым днем повышается уровень реки Лены. В районе столицы республики наблюдается густой ледоход. Вчера только за два часа наблюдений уровень воды поднялся на шесть сантиметров. У гидропоста Табага он составил 820 сантиметров при критическом показателе 970 сантиметров, а у гидропоста в Кангалассах - 947 сантиметров при критических 1000 сантиметрах.

Вместе с тем специалистам приходится устранять ледовый затор на Лене у Хомустахского 2-го наслега. Первый подрыв льда ожидаемого результата не принес, работы продолжаются...

Добавим, что Управление ГО и ЧС Якутска напомнило горожанам о недопустимости выезда на острова и низменные части поймы Лены. Это опасно для их жизни.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

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