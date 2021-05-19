Чувашия стала лидером по выполнению программы развития

Чувашия оказалась лидером по реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПСЭР) среди шести регионов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов

Ход выполнения ИПСЭР стала темой заседания в Москве с участие членов трех комитетов верхней палаты парламента РФ и представителей федеральных органов власти.

- На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов мы с коллегами первой поставили Чувашию, лучший куратор минпромторг. В регионе профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат, - отметил Кутепов.

По мнению участников заседания, одной из лучших практик является создание частных индустриальных парков.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, в Чувашии была проведена дополнительная работа по промышленным предприятиям, итогом которой стало решение использовать площади неработающих под индустриальные парки.

- В республике мы провели инвентаризацию существующих площадей на предмет организации технопарков и индустриальных парков с мерой поддержки на компенсацию инфраструктуры. Эти площади мы планируем использовать под реализацию 21 проекта, - пояснил Беспрозванных.

Индивидуальные программы социально-экономического развития были разработаны для десяти регионов страны. На прошедшем заседании обсуждалась ситуация в шести из них, эффективность работы в этом направлении оставшихся четырех регионов будет оценена в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что Чувашия получит из федерального бюджета один миллиард рублей на индивидуальную программу развития. Большая часть этих средств, пояснили в минэкономразвития республики, будет направлена на обеспечение льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году была получена аналогичная сумма. Она позволила, в частности, организовать 126 проектов, а предприниматели смогли привлечь инвестиций почти на 515 миллионов рублей.