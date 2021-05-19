Чувашия стала лидером по выполнению программы развития

Новости

"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаках на систему онлайн-голосования 13:23
Песков: РФ разделяет обеспокоенность развитием палестино-израильского конфликта 13:22
Песков: У Москвы нет информации по санкциям в отношении Nord Stream 2 AG 13:18
В Подмосковье доставили весь ассортимент вакцин от коронавируса 13:15
Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки 13:14
Манижа рассказала о планах на финал "Евровидения" 13:07
Тюменские дачники-погорельцы получат материальную помощь 13:03
Марокко взяло под контроль ситуацию на границе с испанской Сеутой 13:02
СМИ: ЕС решил открыть границы для вакцинированных от COVID 12:57
Памфилова: Платформы онлайн-голосования справились с общероссийской тренировкой 12:53
Лавров встретится с Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкъявике 12:51
Миранчук заявил, что не планирует переходить из "Аталанты" в "Зенит" 12:42
Госдума приняла законопроект, снижающий административную нагрузку на бизнес 12:40
На американском истребителе появилась надпись на русском языке 12:35
Госдума приняла законопроект, упрощающий порядок аккредитации 12:34
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае 12:34
В Совфеде предложили продлить подключение детских лагерей к программе кешбэка 12:31
В Севастополе пожилой мужчина с ножом напал на пожарную часть 12:30
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды 12:30
Инсульт у водителя такси спровоцировал массовое ДТП в Москве 12:22
В Москве пять мостов отремонтируют с частичным ограничением движения 12:14
В Казани наградят учеников, помогавших эвакуации из гимназии №175 12:02
Трутнев предложил повысить налоги предприятиям, где не растут зарплаты 11:52
Мбаппе: У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире 11:48
Избран новый глава Общественной палаты Крыма 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 12:51

Чувашия стала лидером по выполнению программы развития

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия оказалась лидером по реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПСЭР) среди шести регионов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов
Индустриальные и технопарки организуют на площадях имеющихся предприятий. Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Индустриальные и технопарки организуют на площадях имеющихся предприятий. Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Индустриальные и технопарки организуют на площадях имеющихся предприятий. Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Ход выполнения ИПСЭР стала темой заседания в Москве с участие членов трех комитетов верхней палаты парламента РФ и представителей федеральных органов власти.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев поручил оказать поддержку строительству жилья в селах

- На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов мы с коллегами первой поставили Чувашию, лучший куратор минпромторг. В регионе профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат, - отметил Кутепов.

По мнению участников заседания, одной из лучших практик является создание частных индустриальных парков.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, в Чувашии была проведена дополнительная работа по промышленным предприятиям, итогом которой стало решение использовать площади неработающих под индустриальные парки.

- В республике мы провели инвентаризацию существующих площадей на предмет организации технопарков и индустриальных парков с мерой поддержки на компенсацию инфраструктуры. Эти площади мы планируем использовать под реализацию 21 проекта, - пояснил Беспрозванных.

Индивидуальные программы социально-экономического развития были разработаны для десяти регионов страны. На прошедшем заседании обсуждалась ситуация в шести из них, эффективность работы в этом направлении оставшихся четырех регионов будет оценена в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии запустят новую программу ипотеки

Напомним, ранее стало известно, что Чувашия получит из федерального бюджета один миллиард рублей на индивидуальную программу развития. Большая часть этих средств, пояснили в минэкономразвития республики, будет направлена на обеспечение льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году была получена аналогичная сумма. Она позволила, в частности, организовать 126 проектов, а предприниматели смогли привлечь инвестиций почти на 515 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

Главное сегодня

Эксперт оценил влияние сделки между "Лентой" и Billa на рынок ретейла
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Axios: США могут отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2"