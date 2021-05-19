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19.05.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

Около 40 единиц оружия изъяли в Татарстане после стрельбы в школе

Текст: Яна Шамаева

Полиция во время проверок после стрельбы в казанской гимназии №175 изъяла несколько десятков единиц огнестрельного оружия у жителей Татарстана. Об этом со ссылкой на председателя Госсовета региона Фарида Мухаметшина сообщает ТАСС.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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По его словам, правоохранители временно забрали у владельцев и поставили на учет порядка 40 стволов. Руководитель республиканского парламента также напомнил, что ранее Татарстан уже выступал с инициативой ужесточения контроля над выдачей медицинских заключений, которые нужны для оформления разрешения на оружие и других правил обращения с ним.

- Мы вновь сейчас готовим документы для того, чтобы ужесточить и упорядочить хранение, использование оружия, и в том числе молодым людям. Я думаю, возрастной ценз в этой части будет повышен, - сказал Мухаметшин.

Напомним, бывший ученик гимназии №175 в Казани ворвался в нее 11 мая, взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и двое педагогов. Различные ранения получили более 20 человек, в основном, дети.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Стрельба в школе Казани

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