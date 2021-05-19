В Самаре выступил оркестр Мариинского театра

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил на сцене Самарского театра оперы и балета. Концерты состоялись в рамках XX Московского Пасхального фестиваля, проходящего при поддержке Правительства Москвы, Минкульта РФ и по благословению Патриарха Московского и всея Руси. В Самаре фестиваль поддерживает и правительство региона.

По случаю 20-летия календарные сроки музыкального форума в этом году были расширены до трех недель, чтобы выступлением прославленных музыкантов могли насладиться не только в столицах, но и в регионах.

Одним из них стала Самара, где прошли сразу два концерта оркестра. Одно из выступлений было по традиции благотворительным, оттого в зале оперы можно было видеть много школьников, студентов.

Оба концерта начались с минуты молчания в память жертв теракта в казанской школе. И вся звучавшая в тот день музыка стала возвышенной скорбью о погибших.

Как и в предыдущие годы, фестиваль подтверждает высочайший статус музыкального события мирового уровня. В первом концерте были исполнены произведения: Мориса Равеля "Павана усопшей инфанте", Антона Брукнера - адажио из Симфонии N8 до минор, Клода Дебюсси "Море" (три симфонических эскиза - "На море от зари до полудня", "Игра волн", "Диалог ветра с морем"), Дмитрия Шостаковича (Симфония N 9 ми-бемоль мажор). Центральным событием второго концерта стала Симфония N8 до минор Антона Брукнера.

Справка "РГ"

Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева - один из крупнейших музыкальных форумов, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Впервые он прошел в Москве в 2002 году, а уже в 2003-м при поддержке президента стал всероссийским. За годы существования фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, в том числе мировые звезды, такие как Анна Нетребко, Рене Папе, Натали Дессей, Владимир Галузин, Альбина Шагимуратова, Брин Терфель, Ферруччо Фурланетто.