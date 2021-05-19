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19.05.2021 13:11
Рубрика: Общество

Медики назвали главный продукт, провоцирующий аллергию у детей

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские врачи озвучили список продуктов, которые чаще всего провоцируют аллергическую реакцию у детей.

- На первом месте среди продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, находится белок коровьего молока, - говорит врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Елена Надей. - На 75-80 процентов пищевая аллергия у детей обусловлена именно им.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По словам медиков, чаще всего реакция на коровий белок наблюдается у малышей первого года жизни.

- Прежде всего, это связано с неправильным ранним введением прикорма, - рассказывает врач-педиатр-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой педиатрии ОмГМУ Олег Антонов. - Многие матери докармливают детей коровьим молоком, считая, что это натуральный и полезный продукт. Но оно не подходит для питания младенцев. У ребенка начинаются выраженные кожные и кишечные проявления. В результате специалисты длительное время лечат дисбактериоз кишечника, диагностируют функциональные нарушения. Но стоит только скорректировать питание и убрать из рациона коровье молоко, как аллергические проявления значительно уменьшаются и сходят на нет.

Аллергию у детей также часто вызывают клубника, земляника, виктория, арахис и сахар.

- Мы не рекомендуем сладости детям, имеющим пищевую аллергию. Они исключаются из рациона в первую очередь, - говорит Олег Антонов. - Натуральный шоколад вызывает аллергию крайне редко. Однако аллергическая реакция может возникнуть на другие компоненты, содержащиеся в лакомстве - сахар, стабилизаторы, орехи.

Медики также советую быть осторожными при употреблении сои, цитрусовых, морепродуктов и ракообразных. А если у родителей имеется склонность к аллергии, то во время беременности будущая мама должна придерживаться специальной диеты.

При первых признаках пищевой аллергии следует как можно скорее обратиться за помощью к врачу. Самое опасное проявление заболевания - анафилактический шок. Его наиболее выраженные симптомы - отек гортани и затруднение дыхания.

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