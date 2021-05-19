Огонь в иркутском поселке распространился на 17 домов

Сотрудники МЧС и добровольцы продолжают тушить крупный пожар в поселке Дальний Иркутской области. Пламя охватило уже 17 из 48 зданий населенного пункта, сообщает пресс-служба МЧС.

От огня, по информации на 11 часов московского времени, люди не пострадали. Тушение осложняют неблагоприятные метеорологические условия - дует порывистый ветер. Сохраняется угроза распространения огня. Во избежание несчастных случаев в поселке отключили электроэнергию.

Известно, что к месту ЧП из Иркутска отправлен вертолет МЧС России. Сейчас на месте работают добровольцы. Силы МЧС на подходе к поселку.

Поселок Дальний (население 68 человек) находится на берегу реки Илим, в 118 километрах от райцентра. Автомобильное и паромное сообщение с населенным пунктом отсутствуют.